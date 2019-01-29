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  • Просмотров: 93
  • Дата: Вчера, 18:05
Вчера, 18:05

Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.

Категория: Фоторепортаж


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Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.
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Ремонт обелиска «Крылья Победы» стартовал на площади Десятого апреля в Одессе.

Работы ведет компания «Результат-99», которая получит за ремонт 3 млн 849 тысяч 913 грн. До 8 апреля она должна будет заменить облицовку вертикальных поверхностей обелиска, установив новые крупноразмерные керамические плиты.

Специалисты, обследовавшие обелиск, установили, что он находится в аварийном техническом состоянии – некоторые элементы декоративной отделки вертикальных поверхностей могут отвалиться, поэтому принято решение установить ограждение во избежание несчастных случаев вокруг данного объекта.


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Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.

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