Обелиск на площади 10 Апреля «одели» в строительные леса.

Ремонт обелиска «Крылья Победы» стартовал на площади Десятого апреля в Одессе.

Работы ведет компания «Результат-99», которая получит за ремонт 3 млн 849 тысяч 913 грн. До 8 апреля она должна будет заменить облицовку вертикальных поверхностей обелиска, установив новые крупноразмерные керамические плиты.

Специалисты, обследовавшие обелиск, установили, что он находится в аварийном техническом состоянии – некоторые элементы декоративной отделки вертикальных поверхностей могут отвалиться, поэтому принято решение установить ограждение во избежание несчастных случаев вокруг данного объекта.