В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.

2 февраля 2019 возле стены памяти Андрея Кузьменко собрались поклонники его творчества. Горожане вспоминали Андрея Кузьменко в четвертую годовщину его гибели и слушали любимые песни группы «Скрябин» в исполнении приглашенных музыкантов. Так, лучшие хиты Кузьмы исполнили Анна Никитина, группы «Две трети», «Мадам Тюссо» и дуэт «Настя и Кот».

Почитатели творчества Скрябина также слушали песню, которую Андрей Кузьменко написал в 2012-м году и посвятил своей маме Ольге Михайловне. В завершение встречи участники все вместе исполнили не менее популярную композицию «Старі фотографії».

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года возле села Лозоватка на 86 км на трассе «Кировоград — Кривой Рог — Запорожье». Его внедорожник столкнулся с грузовиком. От полученных травм музыкант скончался на месте.