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  • Просмотров: 138
  • Дата: Вчера, 18:50
Вчера, 18:50

В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.
В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.

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2 февраля 2019 возле стены памяти Андрея Кузьменко собрались поклонники его творчества.  Горожане вспоминали Андрея Кузьменко в четвертую годовщину его гибели и слушали любимые песни группы «Скрябин» в исполнении приглашенных музыкантов. Так, лучшие хиты Кузьмы исполнили Анна Никитина, группы «Две трети», «Мадам Тюссо» и дуэт «Настя и Кот».

Почитатели творчества Скрябина также слушали песню, которую Андрей Кузьменко написал в 2012-м году и посвятил своей маме Ольге Михайловне. В завершение встречи участники все вместе исполнили не менее популярную композицию «Старі фотографії».

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года возле села Лозоватка на 86 км на трассе «Кировоград — Кривой Рог — Запорожье». Его внедорожник столкнулся с грузовиком.  От полученных травм музыкант скончался на месте.


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В Одессе вспоминали Кузьму Скрябина.

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