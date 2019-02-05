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  • Дата: Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44

Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения

Категория: Фоторепортаж


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Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения
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Жители в трех районах города Одессы остались без водоснабжения из-за прорыва водопровода на Люстдорфской дороге.

В связи с необходимостью проведения внеплановых аварийных работ по устранению течи водопровода по адресу ул. Люстдорфская дорога, 17, 5 февраля с 09:00 и до 20:00 приостановлена работа насосных станций "Главная" и "Южная". Из-за этого будет отсутствовать водоснабжение в Приморском, Киевском и Малиновском (кроме Ленпоселка) районах города.

У бюветов города уже образовались очереди.


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Потоп на Люстдорфской дороге в Одессе: Половина города осталась без водоснабжения

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