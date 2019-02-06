Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.

Повреждение драпировки, которой на время реставрации были закрыты строительные леса, дало возможность «подсмотреть» и запечатлеть продвижения очередной фазы реставрационных работ на достопримечательности города.

С левой и правой сторон фасада поврежденные и полуразрушенные до реставрации эркеры, а также часть поврежденных стен заново выложили кирпичной кладкой. Установлены также основания полукруглых балконов.

Кроме того, строители продолжили реконструкцию самой заметной издалека детали знаменитого дома – купола на крыше здания. Ранее для него был установлен новый каркас.

Сейчас этот каркас рабочие уже частично обшили досками, так что примерно определились очертания будущей «башенки».