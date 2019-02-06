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  • Дата: Сегодня, 17:50
Сегодня, 17:50

Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.

Категория: Фоторепортаж


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Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.
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Повреждение драпировки, которой на время реставрации были закрыты строительные леса, дало возможность «подсмотреть» и запечатлеть продвижения очередной фазы реставрационных работ на достопримечательности города.

С левой и правой сторон фасада поврежденные и полуразрушенные до реставрации эркеры, а также часть поврежденных стен заново выложили кирпичной кладкой. Установлены также основания полукруглых балконов.

Кроме того, строители продолжили реконструкцию самой заметной издалека детали знаменитого дома – купола на крыше здания. Ранее для него был установлен новый каркас.

Сейчас этот каркас рабочие уже частично обшили досками, так что примерно определились очертания будущей «башенки».


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Михаил Семенович Воронцов доволен ходом реконструкции дома Руссова.

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