Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти

Награждение победителей конкурса «Дворики Одессы — 2018» состоялось на базе социальной платформы «Доброе дело».

Призовой фонд в 9-ти номинациях составил 300 тыс. гривен.

За несколько лет существования конкурса в нем приняло участие более 110-ти одесских дворов. Жители не только облагородили свою территорию, но и сделали доброе дело для всего города.

В номинации "Лучший старый двор" победил двор на улице Жуковского,43.

Организаторы конкурса также открыли регистрацию участников на 2019 год.