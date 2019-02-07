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  • Дата: Сегодня, 19:23
Сегодня, 19:23

Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти

Категория: Фоторепортаж


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Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти
Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти

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Награждение победителей конкурса «Дворики Одессы — 2018» состоялось на базе социальной платформы «Доброе дело».

Призовой фонд в 9-ти номинациях составил 300 тыс. гривен.

За несколько лет существования конкурса в нем приняло участие более 110-ти одесских дворов. Жители не только облагородили свою территорию, но и сделали доброе дело для всего города.

В номинации "Лучший старый двор" победил двор на улице  Жуковского,43.

Организаторы конкурса также открыли регистрацию участников на 2019 год.


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Лучшие дворики Одессы: награждены победители в девяти

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