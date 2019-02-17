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  • Дата: Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03

Улица Колонтаевская. Воскресная

Категория: Фоторепортаж


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Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
Улица Колонтаевская. Воскресная
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Происхождение названия улица Колонтаевская связано с управленцем старой Одессы, соратником генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова - Егором Ивановичем Колонтаевым.

Коллежский советник Е. И. Колонтаев в канцелярии генерал-губернатора исполнял обязанности чиновника по особым поручениям, был надзирателем Одесского порта и директором Городского театра.

Улицу Колонтаевскую при Советской власти переименовали в улицу Дзержинского. Его же именем нарекли и Лидерсовский бульвар... Сегодня все вернулось на свои места. Снова на карте города есть улица Колонтаевская


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Улица Колонтаевская. Воскресная

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