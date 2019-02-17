Улица Колонтаевская. Воскресная

Происхождение названия улица Колонтаевская связано с управленцем старой Одессы, соратником генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова - Егором Ивановичем Колонтаевым.

Коллежский советник Е. И. Колонтаев в канцелярии генерал-губернатора исполнял обязанности чиновника по особым поручениям, был надзирателем Одесского порта и директором Городского театра.

Улицу Колонтаевскую при Советской власти переименовали в улицу Дзержинского. Его же именем нарекли и Лидерсовский бульвар... Сегодня все вернулось на свои места. Снова на карте города есть улица Колонтаевская