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  • Дата: Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21

Вандалы атаковали мост Коцебу

Категория: Фоторепортаж


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Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
Вандалы атаковали мост Коцебу
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Недавно неизвестные вандалы разрисовали мост Коцебу, который был открыт в декабре 2017 года после капремонта.

По словам начальника горуправления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павла Остапенко, власти знают о проблеме.

Его управление вместе с коллегами из КП «Городские дороги» полностью перекрасит мост, после чего будет нанесено антивандальное покрытие.

«Чтобы потом было намного проще смыть все эти надписи при повторных актах вандализма», - заявил Остапенко.


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Вандалы атаковали мост Коцебу

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