Вандалы атаковали мост Коцебу

Автор: фото Вячеслава Тенякова
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Недавно неизвестные вандалы разрисовали мост Коцебу, который был открыт в декабре 2017 года после капремонта.
По словам начальника горуправления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павла Остапенко, власти знают о проблеме.
Его управление вместе с коллегами из КП «Городские дороги» полностью перекрасит мост, после чего будет нанесено антивандальное покрытие.
«Чтобы потом было намного проще смыть все эти надписи при повторных актах вандализма», - заявил Остапенко.