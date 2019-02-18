Вандалы атаковали мост Коцебу

Недавно неизвестные вандалы разрисовали мост Коцебу, который был открыт в декабре 2017 года после капремонта.

По словам начальника горуправления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павла Остапенко, власти знают о проблеме.

Его управление вместе с коллегами из КП «Городские дороги» полностью перекрасит мост, после чего будет нанесено антивандальное покрытие.

«Чтобы потом было намного проще смыть все эти надписи при повторных актах вандализма», - заявил Остапенко.