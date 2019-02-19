 
Информация к новости
  • Просмотров: 125
  • Дата: Вчера, 19:56
Вчера, 19:56

Переулок у кирхи

Категория: Фоторепортаж


prev

Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
Переулок у кирхи
next

Название Лютеранский переулок  получил  благодаря кирхе,  которая находится в самом его начале. В 1927 году переулок был переименован в честь деятеля международного коммунистического движения Клары Цеткин, а в 1995 году ему вернули прежнее название — Лютеранский.

Уже в этом году планируют начать капремонт переулка. На ремонтные работы выделят более 30 миллионов гривен.

Работники управления дорожного хозяйства собираются привести в порядок дорожное полотно и тротуары, а также заменить все коммуникации.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Переулок у кирхи

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 