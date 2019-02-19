Переулок у кирхи

Название Лютеранский переулок получил благодаря кирхе, которая находится в самом его начале. В 1927 году переулок был переименован в честь деятеля международного коммунистического движения Клары Цеткин, а в 1995 году ему вернули прежнее название — Лютеранский.

Уже в этом году планируют начать капремонт переулка. На ремонтные работы выделят более 30 миллионов гривен.

Работники управления дорожного хозяйства собираются привести в порядок дорожное полотно и тротуары, а также заменить все коммуникации.