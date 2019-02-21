В Одессу прибыл Александр Усик

Чемпион мира в первом тяжелом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности Александр Усик сегодня прибыл в Одессу на открытие клуба бокса «Черномор» в Одесском Дворце спорта.

На торжественной церемонии присутствовали глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, украинский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта, олимпийский призер Денис Беринчик, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Яков Железняк, рекордсмен мира, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, депутат областного совета Николай Авилов, первый одесский призер чемпионатов СССР по боксу, автор книг о боксе Георгий Кретов, председатель совета ветеранов Одесского бокса Сергей Гарыкин и главный тренер Федерации бокса Одесской области, заслуженный мастер спорта Украины Сергей Антонов.

Главным тренером клуба стал заслуженный мастер спорта, 9-кратный чемпион Украины Георгий Чигаев. На базе данного клуба смогут тренироваться бесплатно дети льготной категории в возрасте от 6 до 16 лет. Кроме бокса здесь также будут проводиться занятия по тхэквондо.