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  • Просмотров: 92
  • Дата: Сегодня, 19:07
Сегодня, 19:07

Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту

Категория: Фоторепортаж


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Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту
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Сегодня около 8:00 в Одессу прибыл ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук». Военный корабль с полусотней крылатых ракет «Томагавк» на борту пробудет в одесской акватории до 27 февраля.

Американский эсминец прибыл чуть раньше намеченного срока. Ранее сообщалось, что военный корабль пришвартуется в порту около 9 утра.

В связи с приходом корабля приняты крупные меры безопасности - часть территории морского вокзала перекрыта, периметр около судна патрулируют автоматчики.

Военный корабль «Дональд Кук» примет участие в учениях «See Breeze-2019».


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Американский эсминец пришвартовался в Одесском порту

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