В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка

Она вмещает несколько функциональных зон: игровой домик, качели, горку и мостики. Все игровые элементы площадки изготовлены из натурального дерева. В будущем Горзелентрест планирует устанавливать эко-площадки и в других районах города. Всего в Одессе насчитывается 53 детских и 21 спортивных площадок.

Отметим, что поменять площадку в Серединством сквере удалось за счет сэкономленных предприятием средств. Кроме нее за текущий год уже восстановили 2 детские площадки в парке Победы и в парке им. Шевченко и установили одну новую.