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  • Просмотров: 97
  • Дата: Вчера, 20:12
Вчера, 20:12

В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка

Категория: Фоторепортаж


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В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка
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Она вмещает несколько функциональных зон: игровой домик, качели, горку и мостики. Все игровые элементы площадки изготовлены из натурального дерева. В будущем Горзелентрест планирует устанавливать эко-площадки и в других районах города. Всего в Одессе насчитывается 53 детских и 21 спортивных площадок.

Отметим, что поменять площадку в Серединством сквере удалось за счет сэкономленных предприятием средств. Кроме нее за текущий год уже восстановили 2 детские площадки в парке Победы и в парке им. Шевченко и установили одну новую.


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В сквере на Молдаванке появилась новая детская площадка

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