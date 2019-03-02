Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре

2 марта возле Дюка прошел концерт. На встречу с гарантом пришли около двух тысяч горожан. На Приморском бульваре были установлены рамки и металлоискатели. В ожидании президента присутствующие успели насладиться концертом на большой сцене у Дюка.

В ходе встречи Порошенко поблагодарил одесситов за поддержку. «Мы – украинцы – гордый и свободолюбивый народ. Мы никогда не отдадим наши земли, и будем биться до конца, чтобы вернуть государственный флаг Украины на оккупированные территории. Для этого нам необходимо объединиться, ставить перед собой великие цели и идти к ним», — выступил президент.