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  • Дата: Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37

Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре

Категория: Фоторепортаж


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Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре
Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре

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2 марта возле Дюка прошел концерт. На встречу с гарантом пришли около двух тысяч горожан. На Приморском бульваре были установлены рамки и металлоискатели. В ожидании президента присутствующие успели насладиться концертом на большой сцене у Дюка.

 В ходе встречи Порошенко поблагодарил одесситов за поддержку. «Мы – украинцы – гордый и свободолюбивый народ. Мы никогда не отдадим наши земли, и будем биться до конца, чтобы вернуть государственный флаг Украины на оккупированные территории. Для этого нам необходимо объединиться, ставить перед собой великие цели и идти к ним», — выступил президент.


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Президент пообщался с одесситами на Приморском бульваре

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