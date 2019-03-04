В понедельник, после воскресного субботника

Голова Одессы Геннадий Труханов назвал проблему возможной застройки «Летнего театра» на территории Городского сада «надуманной».

Такое мнение мэр высказал в ходе аппаратного совещания сегодня, 4 марта.

Вы знаете о той надуманной проблеме в Горсаду в «Летнем театре». Мы неоднократно говорили и еще раз хочу повторить, что никакого строительства мы бы там не допустили, если бы даже у кого-то такое желание возникло. Никакого изменения целевого назначения там не предполагалось и не предполагается. Наша задача в том, чтобы организовать там открытый летний театр для зрителей. Для этого неоднократно открыто мы проводили работу.

- заявил Геннадий Труханов.