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  • Дата: Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37

В понедельник, после воскресного субботника

Категория: Фоторепортаж


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В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
В понедельник, после воскресного субботника
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Голова Одессы Геннадий Труханов назвал проблему возможной застройки «Летнего театра» на территории Городского сада «надуманной».

Такое мнение мэр высказал в ходе аппаратного совещания сегодня, 4 марта.

Вы знаете о той надуманной проблеме в Горсаду в «Летнем театре». Мы неоднократно говорили и еще раз хочу повторить, что никакого строительства мы бы там не допустили, если бы даже у кого-то такое желание возникло. Никакого изменения целевого назначения там не предполагалось и не предполагается. Наша задача в том, чтобы организовать там открытый летний театр для зрителей. Для этого неоднократно открыто мы проводили работу.

- заявил Геннадий Труханов.


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В понедельник, после воскресного субботника

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