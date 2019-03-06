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  • Дата: Сегодня, 07:35
Сегодня, 07:35

Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»

Категория: Фоторепортаж


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Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»
Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»

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В одесском развлекательном комплексе Ministerium прошла торжественная церемония награждения лауреаток рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона - 2019». Проект, организованный благотворительным фондом «Журналисты за демократию» и информационным агентством «Одесса-медиа», проводится уже в четвертый раз.

В этом году победительниц разделили на 11 категорий: государственная служба, юриспруденция, бизнес, общественная деятельность, наука и образование, здравоохранение, СМИ и блогеры, спорт и здоровый образ жизни, искусство и культура, мода и стиль, психология и лайф-коучинг.


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Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»

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