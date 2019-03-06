Торжественная церемония награждения победительниц рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона»

В одесском развлекательном комплексе Ministerium прошла торжественная церемония награждения лауреаток рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона - 2019». Проект, организованный благотворительным фондом «Журналисты за демократию» и информационным агентством «Одесса-медиа», проводится уже в четвертый раз.

В этом году победительниц разделили на 11 категорий: государственная служба, юриспруденция, бизнес, общественная деятельность, наука и образование, здравоохранение, СМИ и блогеры, спорт и здоровый образ жизни, искусство и культура, мода и стиль, психология и лайф-коучинг.