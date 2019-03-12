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  • Просмотров: 168
  • Дата: Вчера, 19:25
Вчера, 19:25

О современном дизайне.

Категория: Фоторепортаж


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О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
О современном дизайне.
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В инновационном художественном образовательном центре Южнонационального педуниверситета имени К.Д. Ушинского состоялся пресс-брифинг по случаю открытия международной выставки современного дизайна «Anders als immer: Zeitgenössisches Design und die Macht des Gewohnten» «Не так, как всегда: Сила привычки и современный дизайн».

Экспонаты выставки предоставлены ifa - Институтом международных отношений (г. Штуттгарт) при поддержке Института Гете в Киеве.

Выставка посвящена проблеме осовременивания интерьера, умению увидеть знакомые вещи в новом нестандартном образе и предоставить им новую функциональность.

Более 100 экспонатов представляют креативные поиски художников разных стран: Германии, Нидерландов, Италии, Португалии, Швейцарии, Швеции и Японии. На выставке также будут представлены работы одесских дизайнеров.

Более 80-ти раз выставка демонстрировалась в: ФРГ, Египте, Австралии, Греции, Индии, Бразилии, Латвии, Эквадоре, Грузии и других странах.


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О современном дизайне.

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