В Одессе отметили День украинского добровольца

Третий год подряд 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Торжественные мероприятия, посвященные празднику, прошли и в Одессе.

Сегодня у мемориального камня возле здания ОГА, где должны установить памятник Героям небесной сотни, собрались чиновники, военнослужащие и простые одесситы. По традиции к мемориальному камню возложили цветы.

После речей чиновников, оркестры ВМС и Академии сухопутных войск ВС Украины устроили флешмоб. Они сыграли несколько композиций.

Отметим, День украинского добровольца Верховная Рада установила 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и в поддержку инициативы общественности.