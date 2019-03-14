 
Информация к новости
  • Просмотров: 54
  • Дата: Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03

В Одессе отметили День украинского добровольца

Категория: Фоторепортаж


prev

В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
В Одессе отметили День украинского добровольца
next

Третий год подряд 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Торжественные мероприятия, посвященные празднику, прошли и в Одессе.

Сегодня у мемориального камня возле здания ОГА, где должны установить памятник Героям небесной сотни, собрались чиновники, военнослужащие и простые одесситы. По традиции к мемориальному камню возложили цветы.

После речей чиновников, оркестры ВМС и Академии сухопутных войск ВС Украины устроили флешмоб. Они сыграли несколько композиций.

Отметим, День украинского добровольца Верховная Рада установила 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и в поддержку инициативы общественности.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
В Одессе отметили День украинского добровольца

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать