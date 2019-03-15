Возле одесского роддома № 1 теперь можно тайно оставлять подкидышей

15 марта на территории одесского городского родильного дома № 1 в переулке Слепнёва состоялось торжественное открытие «окна жизни» (бэби-бокса) — специального места, где оставляют ненужных новорождённых детей.

Видеокамер здесь нет, и после того, как пожелавшая избавиться от ребёнка женщина оставит его, она должна нажать на кнопку звонка у окна, после чего через 30 секунд дежурный врач получит оповещение.

На церемонии открытия выступили руководитель социальной платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун, главврач роддома Ирина Головатюк–Юзефпольская и председатель Приморской районной администрации Одессы Марат Королёв.