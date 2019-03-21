Банный день Воронцова: сегодня начались работы по помывке и чистке памятника

В Одессе отмоют и почистят памятник князю Михаилу Воронцову на Соборной площади. К работам подрядчик, которого наняло управление охраны памятников культурного наследия, приступил сегодня и закончить планирует через три-четыре дня.

Как рассказал начальник управления Павел Остапенко, в работы входят удаление естественных и вандальных загрязнений, очистка швов и бронзовых поверхностей, замена некоторых элементов постамента, удаление окислов, патинирование металла, очистка камня и покрытие его антивандальным средством. Последний раз памятник чистили 3 года назад.

Павел Остапенко также сообщил, что через неделю приступят к работе с памятником летчикам-героям на 5 станции Большого Фонтана. Также в этом году займутся ремонтом уголка старого города, скульптурами «Лев и львица» в горсаду и «Дети и лягушка» на Театральной площади.