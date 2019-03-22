К 1 апреля в Одессе запустят первые семь фонтанов

Специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр» приступили к работам по подготовке первых семи фонтанов Одессы к запуску.

В первую очередь начнут работать фонтаны в центре города - на Театральной и Соборной площадях, в Городском саду, Стамбульском и Греческом парках, а также фонтан-памятник А.С. Пушкину и фонтан «Дети и Лягушка».

Начались работы по подключению фонтана, расположенного на Театральной площади. Специалисты участка по обслуживанию фонтанов проводят поэтапные работы по расконсервации одесских фонтанов, которые находятся на балансе КП «Сервисный центр».