Красная дорожка

22 марта 2019 года в Одесском национальном академическом театре оперы и прходит торжественная презентация проекта «Гордість та краса України».

Основатели проекта создали ежегодный рейтинг, отмечающий успешных женщин и мужчин современности, которые своим трудом вносят бесценный вклад в развитие страны и украинского общества.

Участниками мероприятия стали украинские и зарубежные звезды шоу-бизнеса, представители малого, среднего и большого безнеса, политики и люди искусства.

Гости прошли по красной дорожке протяженностью 100 метров, которая будет пролегает от ул. Дерибасовской до Оперного театра.

Среди приглашенных: Наталья Валевская, Снежанна Егорова, Карина Плай, Екатерина Бужинская, Светлана Вольнова, Екатерина Гулякова, Габриэлла Массанга, Наталья Шелепницкая, Римма Зюбина, Оксана Билозир, Ольга Герасимюк, Дмитрий Коляденко, Амадор Лопес, Олег Серафина, Владимир Бебешко, Андрей Бурлуцкий, супруги Кише, Юрий Никитин, Эдгар Каминский, британская певица, диджей Sonique и многие другие.