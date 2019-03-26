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  • Дата: Сегодня, 15:38
Сегодня, 15:38

В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино
В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино

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На церемонии присутствовала дочь Андрея Совы — актриса Валентина Сова

Мемориальную доску Андрею Сове установили на здании театрального-художественного училища на Торговой, где он обучался актерскому мастерству. На церемонию открытия приехали дочь народного артиста Украины — актриса Валентина Сова и его племянник Сергей Целовальник. Памятная доска установлена по инициативе председателя Одесской областной организации Всеукраинского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Мотыревой за счет средств городского бюджета.


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В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино

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