В Одессе появилась мемориальная доска известному актеру театра и кино

Автор: фото Вячеслава Тенякова
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На церемонии присутствовала дочь Андрея Совы — актриса Валентина Сова
Мемориальную доску Андрею Сове установили на здании театрального-художественного училища на Торговой, где он обучался актерскому мастерству. На церемонию открытия приехали дочь народного артиста Украины — актриса Валентина Сова и его племянник Сергей Целовальник. Памятная доска установлена по инициативе председателя Одесской областной организации Всеукраинского общества охраны памятников истории и культуры Натальи Мотыревой за счет средств городского бюджета.