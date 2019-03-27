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  • Дата: Сегодня, 21:37
Сегодня, 21:37

На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike

Категория: Фоторепортаж


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На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike
На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike
На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike
На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike
На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike
На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike
На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike
На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike
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Компания Nextbike, которая занимается велопрокатом, оснащает собственные парковочные места в Одессе велосипедами. Более того, в городе фиксируют появление байков компании, так они появились в парке Победы, Шевченко, на улице Ришельевской и в других местах.

Напомним, официальный старт сезона в Одессе запланирован 1 апреля текущего года.

К слову, за час поездки на велосипеде придётся заплатить 20 гривен, за абонемент на весь сезон – 1150 гривен. Кроме существующих тарифов на прокат, появится новый под названием «Уикенд».


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На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike

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