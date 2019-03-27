На улицах Одессы начали появляться велосипеды компании Nextbike

Компания Nextbike, которая занимается велопрокатом, оснащает собственные парковочные места в Одессе велосипедами. Более того, в городе фиксируют появление байков компании, так они появились в парке Победы, Шевченко, на улице Ришельевской и в других местах.

Напомним, официальный старт сезона в Одессе запланирован 1 апреля текущего года.

К слову, за час поездки на велосипеде придётся заплатить 20 гривен, за абонемент на весь сезон – 1150 гривен. Кроме существующих тарифов на прокат, появится новый под названием «Уикенд».