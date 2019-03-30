Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.

Работы по реконструкции памятника «Крылья Победы» вышли на завершающую стадию.

Окончены они будут 8 апреля, на следующий день стелу помоют. В день освобождения Одессы там уже будут проводиться праздничные мероприятия.

Отметим, для реставрации памятника используется специальный материал повышенной крепости – ламинам. Причем, помимо своих антивандальных способностей, данный материал еще и очищает атмосферу. Как рассказал директор НПЦ «Экострой» Владимир Суханов, он способен поглощать двуокись азота, которая является одной из самых вредных составляющих автомобильных выхлопов. Гарантийный срок данного материала составляет 50 лет, а общий бюджет работ - 3,9 млн. грн.