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  • Дата: Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46

Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.

Категория: Фоторепортаж


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Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.
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Работы по реконструкции памятника «Крылья Победы» вышли на завершающую стадию.

 Окончены они будут 8 апреля, на следующий день стелу помоют. В день освобождения Одессы там уже будут проводиться праздничные мероприятия.

Отметим, для реставрации памятника используется специальный материал повышенной крепости – ламинам. Причем, помимо своих антивандальных способностей, данный материал еще и очищает атмосферу. Как рассказал директор НПЦ «Экострой» Владимир Суханов, он способен поглощать двуокись азота, которая является одной из самых вредных составляющих автомобильных выхлопов. Гарантийный срок данного материала составляет 50 лет, а общий бюджет работ - 3,9 млн. грн.


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Реконструкция стелы «Крылья Победы» будет полностью завершена ко Дню освобождения Одессы.

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