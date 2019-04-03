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  • Просмотров: 131
  • Дата: Вчера, 19:54
Вчера, 19:54

На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.

Категория: Фоторепортаж


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На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.
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В доме по адресу улица Бугаевская, 46 строится первое в своем роде медицинское учреждение, объединяющее поликлиники для детей и взрослых. Здесь создается поликлиническое отделение №3 городской поликлиники №7. Оно будет обслуживать не только детей всего прилегающего района, но и взрослое население.

После окончания работ в помещении, площадь которого увеличена более, чем на 200 квадратных метров, будут работать в одном крыле кабинеты детских врачей, а в другом – врачи общей практики. А между ними, в центральной части здания, будет располагаться первая в этом районе муниципальная аптека.


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На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.

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