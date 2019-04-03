На улице Бугаевской, на месте старой детской поликлиники появится уникальный современный медицинский комплекс.

В доме по адресу улица Бугаевская, 46 строится первое в своем роде медицинское учреждение, объединяющее поликлиники для детей и взрослых. Здесь создается поликлиническое отделение №3 городской поликлиники №7. Оно будет обслуживать не только детей всего прилегающего района, но и взрослое население.

После окончания работ в помещении, площадь которого увеличена более, чем на 200 квадратных метров, будут работать в одном крыле кабинеты детских врачей, а в другом – врачи общей практики. А между ними, в центральной части здания, будет располагаться первая в этом районе муниципальная аптека.