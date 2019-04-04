Многофункциональный стадион обустраивают у школы №100 в Малиновском районе Одессы

Осенью 2018 года по заказу управления капитального строительства Одесского горсовета начались работы по капремонту стадиона общеобразовательной школы №100 по ул. Варненской, 12.

На сегодняшний день на пришкольном стадионе полностью обустроены: дренажная система, которая позволит заниматься спортом даже после выпадения сильных осадков. Основание поля для мини-футбола подготовлено для покрытия искусственной травой, а беговые дорожки и площадки для занятий спортом - для нанесения резинового покрытия.

Также обустроены фундаменты для установки тренажёров и занятий воркаутом, ведутся работы по обустройству оснований для баскетбольных площадок.

Кроме того, устанавливаются трибуны на 168 зрителей, проводятся работы по организации наружного освещения стадиона в темное время суток и устройству ограждения вокруг полей и площадок.