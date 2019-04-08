В помещении Театра Юного Зрителя им. Ю. Олеши прошла Церемония открытия и первый день показов 6-го Фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями "Под крылом Ангела" памяти Бориса Давидовича Литвака.

Фонд Корпорация Монстров второй год подряд, выступаем главным поставщиком подарков для всех участников этого замечательного события – 250 участников фестиваля получат подарки.

Но подарки не так важны, как поддержка зрителя. Приходите, фестиваль продлится два дня!