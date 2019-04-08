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  • Просмотров: 27
  • Дата: Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32

Под крылом ангела

Категория: Фоторепортаж


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Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
Под крылом ангела
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В помещении Театра Юного Зрителя им. Ю. Олеши прошла Церемония открытия и первый день показов 6-го Фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями "Под крылом Ангела" памяти Бориса Давидовича Литвака.

Фонд Корпорация Монстров второй год подряд, выступаем главным поставщиком подарков для всех участников этого замечательного события – 250 участников фестиваля получат подарки.

Но подарки не так важны, как поддержка зрителя. Приходите, фестиваль продлится два дня!


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Под крылом ангела

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