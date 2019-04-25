 
Информация к новости
  • Просмотров: 23
  • Дата: Сегодня, 20:10
Сегодня, 20:10

Дендропарк Победы заметно преобразился.

Категория: Фоторепортаж


prev

Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.
Дендропарк Победы заметно преобразился.

next

Капитальный ремонт провели со стороны улицы М. Говорова и ул. Зоопарковой. Провли укладку тротуарной плитки, в ближайшее время будут установлены новые элементы освещения и лавочки с урнами.

На территории парка Победы уже есть наружное освещение: установлены 296 новых опор со светильниками, кабели уложены в соответствующие траншеи.

В дендропарке начали устанавливать мостик через пруд, о котором долгое время просили одесситы.

Мост устанавливают на перешейке между прудами №1 и №2, расположенными ближе к Шампанскому переулку - там, где первый пруд по ступенькам «спускается» во второй.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Дендропарк Победы заметно преобразился.

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать