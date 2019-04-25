Дендропарк Победы заметно преобразился.

Капитальный ремонт провели со стороны улицы М. Говорова и ул. Зоопарковой. Провли укладку тротуарной плитки, в ближайшее время будут установлены новые элементы освещения и лавочки с урнами.

На территории парка Победы уже есть наружное освещение: установлены 296 новых опор со светильниками, кабели уложены в соответствующие траншеи.

В дендропарке начали устанавливать мостик через пруд, о котором долгое время просили одесситы.

Мост устанавливают на перешейке между прудами №1 и №2, расположенными ближе к Шампанскому переулку - там, где первый пруд по ступенькам «спускается» во второй.