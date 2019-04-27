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  • Дата: Сегодня, 20:45
Сегодня, 20:45

В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.

Категория: Фоторепортаж


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В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.
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27 апреля на склонах в районе 15-й станции Большого Фонтана прошел субботник. Неделю назад на этом месте, в парке Юбилейный, были уничтожены 90 деревьев.

Неравнодушные одесситы провели компенсационную высадку молодых саженцев дикой яблони, клена и софоры.

Отметим, материалы по факту варварского уничтожения зеленых насаждений уже направлены в полицию и в государственную экологическую инспекцию. Специалисты проведут расследование и определят величину нанесенного ущерба.


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В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.

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