В парке «Юбилейный» высадили саженцы на месте срубленных деревьев.

27 апреля на склонах в районе 15-й станции Большого Фонтана прошел субботник. Неделю назад на этом месте, в парке Юбилейный, были уничтожены 90 деревьев.

Неравнодушные одесситы провели компенсационную высадку молодых саженцев дикой яблони, клена и софоры.

Отметим, материалы по факту варварского уничтожения зеленых насаждений уже направлены в полицию и в государственную экологическую инспекцию. Специалисты проведут расследование и определят величину нанесенного ущерба.