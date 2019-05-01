74 года назад Одесса стала первым городом – героем СССР.

1 мая 1945 года опубликован Приказ Верховного Главнокомандующего в котором впервые городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса.

Официально в качестве государственной награды звание установлено 8 мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР своим Указом утвердил Положение о высшую степень отличия - звание «город-герой».

В этот же день звание было присвоено еще двум городам Киеву и Москве, а Брестской крепости присвоено звание «крепость-герой».

В городе, удостоенном высшей степени отличия — звания «город-герой», устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина, медали «Золотая Звезда».

Таким образом Одесса стала первым городом-героем СССР, а в декабре 1942 года была учреждена медаль "За оборону Одессы", которой были награждены свыше 30 тысяч человек.