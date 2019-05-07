Гагаринское плато

Территория Гагаринского плато, расположенного в нескольких сотнях метров от аркадийских пляжей, начала застраиваться совсем недавно. Кстати, Гагаринским оно называется не в честь первого космонавта, а в честь князей Гагариных, дача которых была построена в этом месте в 1849 году.

С южной стороны так называемого Аркадийского дворца из-за высокой каменной ограды видны башенки, покрытые красной черепицей. Это и есть дача князей Гагариных.

Участок земли вместе с расположенным на нем строением выкупил одесский бизнесмен Борис Музалев, который и по сей день является собственником этого объекта.

В декабре 2011-го, там разместили почетное консульство республики Кипр. Почетным консулом стал сам Музалев.

Сейчас реставрация наружных стен и внутренних строений идет полным ходом. Восстановленная дача Гагариных станет островком истории среди безликих высоток.

По другую сторону плато расположился так называемый армянский городок, центром которого стала Армянская апостольская церковь.

Вокруг церкви сейчас идет активная стройка – сооружен большой светомузыкальный фонтан, а на входе в комплекс установят небольшие роднички с артезианской водой. Многие материалы и традиционные элементы благоустройства были привезены из Армении.

Отсюда же по хорошей каменной лестнице, недавно восстановленной силами одного заведения, можно спуститься прямо на пляж. От дачи Гагариных, мимо армянской церкви и «Арарата» всего через пять минут можно оказаться у самой кромки воды.