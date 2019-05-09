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  • Просмотров: 170
  • Дата: Вчера, 15:15
Вчера, 15:15

День Победы на Аллее славы

Категория: Фоторепортаж


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День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы
День Победы на Аллее славы

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По случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне на Аллее славы в парке Шевченко состоялось памятное мероприятие и церемония возложения цветов при участии ветеранов, руководства Одесского городского и областного советов, представителей силовых структур, военнослужащих.

Также почтить погибших, поклониться ветеранам, чей подвиг навсегда останется в памяти, собрались тысячи граждан - участники боевых действий, представители общественных и ветеранских организаций, студенты и школьники.


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День Победы на Аллее славы

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