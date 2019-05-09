День Победы на Аллее славы

По случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне на Аллее славы в парке Шевченко состоялось памятное мероприятие и церемония возложения цветов при участии ветеранов, руководства Одесского городского и областного советов, представителей силовых структур, военнослужащих.

Также почтить погибших, поклониться ветеранам, чей подвиг навсегда останется в памяти, собрались тысячи граждан - участники боевых действий, представители общественных и ветеранских организаций, студенты и школьники.