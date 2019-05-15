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  • Дата: Вчера, 13:41
Вчера, 13:41

Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»

Категория: Фоторепортаж


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Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»
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В Национальном университете «Одесская юридическая академия» активно работает Центр культуры. Одно из самых сильных его направлений – это КВН. Этот проект существует больше 10 лет, и в нем успешно конкурируют между собой все факультеты Юракадемии, а три года назад подключился и Международный гуманитарный университет. Со временем стало ясно,  что уровень студенческого творчества перерос рамки существующего проекта, и было решено совместно с «Лигой смеха» создать новый, более масштабный – «Академия смеха».


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Одесская юракадемия и Международный гуманитарный университет дали старт совместному с «Лигой смеха» проекту «Академия смеха»

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