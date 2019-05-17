Строительство нового Дворца спорта, ради этого на внеочередную сессию собрались Одесские депутаты.

В Одессе состоялась внеочередная XXXIV сессия городского совета. Вопрос на повестке дня был лишь один - предоставление согласия коммунальному предприятию «Стадион «Спартак» на разработку проекта землеустройства по отведению участка 2,6 га для строительства и эксплуатации многопрофильного Дворца спорта на улице Центральный аэропорт.

«За» проголосовали 48 депутатов из 50 присутствующих. Решение было принято.

Отметим, общая площадь трехэтажного Дворца спорта составит 8,8 тыс. кв. м. Количество посадочных мест - 3000, что является обязательным условием для проведения спортивных соревнования высокого уровня. Ориентировочная стоимость проекта – 480 млн. грн. 90 % средств на постройку комплекса рассчитывают получить из государственной субвенции.