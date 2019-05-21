Старобазарный сквер.

Старобазарная площадь, на которой сотню лет назад располагался шумный одесский рынок, сложилась еще до основания всем известного Привоза, любимого одесситами базара, но от ее старинного архитектурного ансамбля сохранилось совсем немногое.

Старый базар – хотя и общепринятое, но не совсем правильное название этого рынка, первый базар в истории Одессы располагался на современной Греческой площади.

Необходимость в создании нового архитектурного ансамбля Старобазарной площади сложилась в силу увеличивающейся торговой нагрузки на город. С 1820 года Старый базар стал своего рода центральным звеном посреди Александровского проспекта, соединяющего еще два одесских рынка – Греческий и Привоз, который в то время располагался практически на окраине Южной столицы.

Со времннем Старобазарная площадь не только полностью потеряла свое функциональное назначение, она даже утратила прежнее название после ее переименования в Кировский сквер.

Теперь посреди Старобазарного сквера установлен памятник атаману Головатому, который в свое время командовал «казацкой флотилией», созданной еще графом Потемкиным. Величественное сооружение, столь любимое современными подростками, которые используют монумент для катания на роликах и скейтах, появилось на карте Одессы 2 сентября 1999 года,

Ансамбль Старобазарной площади, теперь уже сквера, продолжает изменяться и сегодня, вокруг возводятся современные новостройки, в папоявился бювет, детские качели и игровые комплексы, цветочный магазин и ресторан, небольшое футбольное поле.