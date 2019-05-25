Благотворительный фонд «Каритас Одесса УГКЦ» провел Благотворительный детский марафон «Lauf Wunder» в Одессе.

Цель мероприятия - привлечение внимания общественности к нуждам детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах (вынужденно перемещенных лиц, семьям участников АТО, малообеспеченных семей, детей с хроническими заболеваниями) и сбор средств для дальнейшего социально-психологического и педагогического сопровождения этих детей в детском центре Каритас.

В марафоне участвовали 200 детей в возрасте 12-17 лет.

В программе мероприятия: проведение пробега, розыгрыш призов между участниками марафона, игры и развлечения, угощения.