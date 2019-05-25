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  • Дата: Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37

Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"

Категория: Фоторепортаж


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Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"
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Благотворительный фонд «Каритас Одесса УГКЦ» провел Благотворительный детский марафон «Lauf Wunder» в Одессе.

Цель мероприятия - привлечение внимания общественности к нуждам детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах (вынужденно перемещенных лиц, семьям участников АТО, малообеспеченных семей, детей с хроническими заболеваниями) и сбор средств для дальнейшего социально-психологического и педагогического сопровождения этих детей в детском центре Каритас.

В марафоне участвовали 200 детей в возрасте 12-17 лет.

В программе мероприятия: проведение пробега, розыгрыш призов между участниками марафона, игры и развлечения, угощения.


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Благотворительный детский марафон "Lauf Wunder"

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