В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.

Стадион включает в себя тренажеры, беговые дорожки, полномасштабные трибуны для зрителей, футбольное поле, две баскетбольных площадки, причем одна из них – универсальна, и может быть легко превращена в волейбольную.

Открытие нового стадиона имеет огромное значение не только для учащихся школы №100, но и для всех жителей прилегающего района.

Это первый высококачественный многофункциональный спортивный комплекс в Малиновском районе. Он оборудован самыми качественными материалами и передовыми технологиями спортивной индустрии. В частности, под травяным покрытием находится специальная подушка, засыпанная разными фракциями гравия для упругости, мягкости и хорошей дренажной системы. а само покрытие - это итальянская трава, дорожки так же оборудованы итальянским покрытием. Так что здесь сделано все возможное для комфортного занятия спортом.