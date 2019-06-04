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  • Дата: Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51

В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.

Категория: Фоторепортаж


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В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.
В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.

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Стадион включает в себя тренажеры, беговые дорожки, полномасштабные трибуны для зрителей, футбольное поле, две баскетбольных площадки, причем одна из них – универсальна, и может быть легко превращена в волейбольную.

Открытие нового стадиона имеет огромное значение не только для учащихся школы №100, но и для всех жителей прилегающего района.

Это первый высококачественный многофункциональный спортивный комплекс в Малиновском районе. Он оборудован самыми качественными материалами и передовыми технологиями спортивной индустрии. В частности, под травяным покрытием находится специальная подушка, засыпанная разными фракциями гравия для упругости, мягкости и хорошей дренажной системы. а само покрытие - это итальянская трава, дорожки так же оборудованы итальянским покрытием. Так что здесь сделано все возможное для комфортного занятия спортом.


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В Малиновском районе состоялось торжественное открытие многофункционального стадиона при школе №100 на улице Варненской.

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