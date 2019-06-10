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  • Просмотров: 126
  • Дата: Вчера, 20:16
Вчера, 20:16

Инфекционка.

Категория: Фоторепортаж


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Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
Инфекционка.
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Одним из самых старых зданий нашего города и памятником архитектуры национального значения является здание инфекционной больницы, расположенное в начале улицы Пастера.

Двухэтажное здание больницы, выполненное в стиле классицизма, построил в 1804-1807 годах французский архитектор-эмигрант на русской службе Жан Тома де Томон. В 1821-м к этому зданию пристроили два полукруглых полуциркульных крыла, спроектированные Джованни (Иваном) Фраполли, братом знаменитого одесского зодчего Франца Фраполли.

Говорить о нынешнем состоянии этого здания – все равно, что сыпать соль на раны. В старом корпусе используется только центральная часть и левое крыло, а правое стоит в руинах.

Но не все так плохо: в комплексе инфекционки проходит реконструкция, появляются новые корпуса с современным оборудованием.


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Инфекционка.

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