Инфекционка.

Одним из самых старых зданий нашего города и памятником архитектуры национального значения является здание инфекционной больницы, расположенное в начале улицы Пастера.

Двухэтажное здание больницы, выполненное в стиле классицизма, построил в 1804-1807 годах французский архитектор-эмигрант на русской службе Жан Тома де Томон. В 1821-м к этому зданию пристроили два полукруглых полуциркульных крыла, спроектированные Джованни (Иваном) Фраполли, братом знаменитого одесского зодчего Франца Фраполли.

Говорить о нынешнем состоянии этого здания – все равно, что сыпать соль на раны. В старом корпусе используется только центральная часть и левое крыло, а правое стоит в руинах.

Но не все так плохо: в комплексе инфекционки проходит реконструкция, появляются новые корпуса с современным оборудованием.