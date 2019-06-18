Одессу продолжают активно застраивать.

Причем не только в спальных районах, но и в центре. Строительные компании уже добрались до территории бывшего Одесского судоремонтного завода, что между спуском Маринеско и Приморской улицей: в ближайшие несколько лет тут планируют возвести новый жилой комплекс.

Сейчас территория бывшего завода, скрытая за темным строительным забором, пустует. Масштабные строительные работы пока не ведутся, и лишь со стороны спуска реставрируют старую арку. Сносить ее не собираются. На территории квартала, среди прочего, обещают построить ресторан, кафе, ночной клуб, фитнес-центр, гипермаркет, офисный центр и центр детского развития, а со стороны ул. Приморской еще и два 24-этажных дома.