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  • Просмотров: 122
  • Дата: Вчера, 20:07
Вчера, 20:07

Одессу продолжают активно застраивать.

Категория: Фоторепортаж


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Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
Одессу продолжают активно застраивать.
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Причем не только в спальных районах, но и в центре. Строительные компании уже добрались до территории бывшего Одесского судоремонтного завода, что между спуском Маринеско и Приморской улицей: в ближайшие несколько лет тут планируют возвести новый жилой комплекс.

Сейчас территория бывшего завода, скрытая за темным строительным забором, пустует.  Масштабные строительные работы пока не ведутся, и лишь со стороны спуска реставрируют старую арку. Сносить ее не собираются. На территории квартала, среди прочего, обещают построить ресторан, кафе, ночной клуб, фитнес-центр, гипермаркет, офисный центр и центр детского развития, а со стороны ул. Приморской еще и два 24-этажных дома.


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Одессу продолжают активно застраивать.

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