Старая Одесса: переулок Ляпунова.

Официально переулок был включен в городскую инфраструктуру в 1904 году. Переулок многократно менял свое название.

Первоначально, с 1876 года он назывался Софиевский, по близлежащей улице Софиевской. Затем, на непродолжительное время — Новый, Малый, Караводина, Скульптурный, с 1904 — снова Софиевский.

В одном из зданий в начале улицы была организована радио-телеграфная мастерская, преобразованная в 1919 году в радиозавод, на котором сотрудничали будущие академики Л. Мандельштам и Н. Д. Папалексий.

С 1938 по 1959 год переулок носит название Библиотечный, (с перерывом, начавшимся в 1941 году, в период румынской оккупации, и по 1947 год, а затем опять — Софиевский).

Современное название переулок получил 1959 году в честь выдающегося математика А. М. Ляпунова (1857—1918), который прожил свои последние годы по соседству — в доме № 10 по Софиевской улице.