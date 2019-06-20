Черное море зеленого цвета.

Вода в Черном море у берегов Одессы окрасилась в зеленый из-за цветения пенообразующих водорослей Nodularia spumigena Mert. ex Bornet et Flahault. Виной тому увеличение концентрации пресной воды и сильная жара.

Такая аномалия на памяти одесситов уже не впервые. В предыдущий раз в аналогичных масштабах водоросли зацвели в районе одесского побережья в 2010 году.

По прогнозам специалистов, море очистится примерно через неделю. Но уже сейчас на некоторых пляжах водорослей практически не видно. Наихудшей ситуация остается в районе морвокзала. Сейчас подразделения по экологической безопасности АМПУ работают в усиленном режиме. Кроме ежедневного мониторинга и регулярного взятия проб воды, специализированный флот убирает лишние водоросли в акватории Одесского порта.

Тем временем пробы морской воды на «Ланжероне», «Отраде», «Дельфине» и «Аркадии» соответствуют норме. Что же касается пляжей «Лузановка», 10-й, 13-й и 16-й станции Большого Фонтана, то в их акватории обнаружены некоторые превышение нормативов по микробиологическим показателям. Поэтому специалисты рекомендуют временно воздержаться от купания на этих пляжах.