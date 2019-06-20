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  • Просмотров: 89
  • Дата: Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16

Черное море зеленого цвета.

Категория: Фоторепортаж


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Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
Черное море зеленого цвета.
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Вода в Черном море у берегов Одессы окрасилась в зеленый из-за цветения пенообразующих водорослей Nodularia spumigena Mert. ex Bornet et Flahault. Виной тому увеличение концентрации пресной воды и сильная жара.

Такая аномалия на памяти одесситов уже не впервые. В предыдущий раз в аналогичных масштабах водоросли зацвели в районе одесского побережья в 2010 году.

По прогнозам специалистов, море очистится примерно через неделю. Но уже сейчас на некоторых пляжах водорослей практически не видно. Наихудшей ситуация остается в районе морвокзала. Сейчас подразделения по экологической безопасности АМПУ работают в усиленном режиме. Кроме ежедневного мониторинга и регулярного взятия проб воды, специализированный флот убирает лишние водоросли в акватории Одесского порта.

Тем временем пробы морской воды на «Ланжероне», «Отраде», «Дельфине» и «Аркадии» соответствуют норме. Что же касается пляжей «Лузановка», 10-й, 13-й и 16-й станции Большого Фонтана, то в их акватории обнаружены некоторые превышение нормативов по микробиологическим показателям. Поэтому специалисты рекомендуют временно воздержаться от купания на этих пляжах.


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Черное море зеленого цвета.

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