Одесса наощупь

В центре города торжественно отрыли сразу три 3D-копии городских достопримечательностей – здания мэрии, Археологического музея и Английского клуба. Все копии расположены возле оригиналов.

Создание этих макетов, точно повторяющих все строительно-архитектурные особенности оригинальных зданий, состоялось в рамках проекта «Одесса с закрытыми глазами».

Как отметила автор проекта Светлана Стрельцова, до сих пор у слабовидящих людей не было возможности познакомиться с достопримечательностями города, но теперь она появилась. Ведь макеты можно трогать пальцами, ощутив все архитектурные особенности композиции.

На постаменте каждого макета выпуклыми буквами на украинском и английском языках, а также шрифтом Брайля размещена информация о зданиях.