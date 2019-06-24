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  • Просмотров: 51
  • Дата: Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29

Одесса наощупь

Категория: Фоторепортаж

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Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
Одесса наощупь
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В центре города торжественно отрыли сразу три 3D-копии городских достопримечательностей – здания мэрии, Археологического музея и Английского клуба. Все копии расположены возле оригиналов.

Создание этих макетов, точно повторяющих все строительно-архитектурные особенности оригинальных зданий, состоялось в рамках проекта «Одесса с закрытыми глазами».

Как отметила автор проекта Светлана Стрельцова, до сих пор у слабовидящих людей не было возможности познакомиться с достопримечательностями города, но теперь она появилась. Ведь макеты можно трогать пальцами, ощутив все архитектурные особенности композиции.

На постаменте каждого макета выпуклыми буквами на украинском и английском языках, а также шрифтом Брайля размещена информация о зданиях.


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Одесса наощупь

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