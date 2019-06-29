В Летнем театре (Городской сад) состоялся ежегодный городской праздник «День близнецов».

Для участия в празднично-развлекательной программе приглашены одесские близнецы: двойняшки, тройняшки, а также пятерняшки - Дарья, Александра, Денис, Давид и Владислав Кобелецкие и их родители.

В программе мероприятия: выступления детских творческих коллективов учреждений внешкольного образования города, шоу-группы «Оранжевое настроение», яркие детские фотозоны, интерактивное шоу «Космическая Утата», бумажное, полиэтиленовое, танцевальное, пародийно-акробатическое представления и выступления джамперов.

Также юных одесситов ждали сладкие подарки и приглашения в Одесский зоопарк.