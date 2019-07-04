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  • Просмотров: 45
  • Дата: Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39

Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы

Категория: Фоторепортаж


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Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы
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Утром 4 июля в одесском парке Шевченко полиция отмечала четырехлетний юбилей реформы правоохранительных органов - когда старую милицию преобразовали в полицию, создали новые органы вроде патрульной полиции и других.

Руководитель областной полиции Олег Бех сказал, что действия полиции направлены на максимальное соблюдение закона и порядка.

Во время торжественного построения наиболее отличившимся копам вручили награды - почетные грамоты, кубки, часы.

Присутствующим показали образцы различной полицейской техники - тут были машины патрульной полиции, туристической полиции, автобусы, автозаки и другие автомобили.


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Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы

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