Одесская полиция отметила четыре года с момента реформы

Утром 4 июля в одесском парке Шевченко полиция отмечала четырехлетний юбилей реформы правоохранительных органов - когда старую милицию преобразовали в полицию, создали новые органы вроде патрульной полиции и других.

Руководитель областной полиции Олег Бех сказал, что действия полиции направлены на максимальное соблюдение закона и порядка.

Во время торжественного построения наиболее отличившимся копам вручили награды - почетные грамоты, кубки, часы.

Присутствующим показали образцы различной полицейской техники - тут были машины патрульной полиции, туристической полиции, автобусы, автозаки и другие автомобили.