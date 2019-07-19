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  • Дата: Сегодня, 19:32
Сегодня, 19:32

Двор с одиннадцатью выходами.

Категория: Фоторепортаж


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Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
Двор с одиннадцатью выходами.
next

У нас герой Андрея Мягкова искал бы заветную квартиру намного дольше, чем на Ленинградской улице Строителей.

Двор, который очерчен улицами проспектом Шевченко, Семинарской и Пироговской – настоящий Бермудский треугольник в Одессе. Здесь находится семь жилых домов и все они значатся под  номером 7/9 улицы Пироговской. Попасть к себе домой жители одинаковых домов могут через одиннадцать проходов, а квартир здесь больше трехсот.

Пятиэтажкам на Пироговской 7/9 больше семидесяти лет. Жители рассказывают, что раньше эти дома были звеном военного комплекса, куда входили и 411-й военный клинический госпиталь, и Дом офицеров.


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Двор с одиннадцатью выходами.

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