Двор с одиннадцатью выходами.

У нас герой Андрея Мягкова искал бы заветную квартиру намного дольше, чем на Ленинградской улице Строителей.

Двор, который очерчен улицами проспектом Шевченко, Семинарской и Пироговской – настоящий Бермудский треугольник в Одессе. Здесь находится семь жилых домов и все они значатся под номером 7/9 улицы Пироговской. Попасть к себе домой жители одинаковых домов могут через одиннадцать проходов, а квартир здесь больше трехсот.

Пятиэтажкам на Пироговской 7/9 больше семидесяти лет. Жители рассказывают, что раньше эти дома были звеном военного комплекса, куда входили и 411-й военный клинический госпиталь, и Дом офицеров.