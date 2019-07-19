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  • Просмотров: 40
  • Дата: Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37

В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.
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Недавно был снят строительный забор, ограждавший дом самого знаменитого градоначальника Одессы - Григория Маразли, по Пушкинской 4.

Дом по улице Пушкинской 4 является памятником архитектуры, а также истории и культуры Одессы. Достоверно известно, что в декабре 1822 года здание приобрел герой освободительного движения Греции, просветитель, меценат Григорий Иванович Маразли. Тогда этот трехэтажный дом был одним из немногих домов Одессы выше двух этажей. Реставрация обошлась в 9 миллионов гривен из городского бюджета.

После смерти главы семейства в 1853 году дом перешел по наследству к его сыну - Григорию Григорьевичу Маразли, который занялся его перестройкой. Реконструкция здания была выполнена по проекту архитектора Людвига Цезаревича Оттона в 1856-1857 годах.

В этом доме в 1866—1907 годы жил многолетний городской голова Одессы, меценат, библиофил Григорий Маразли. Сейчас в нем находится медицинское училище.


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В Одессе закончили реставрацию дома Маразли.

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