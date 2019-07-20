В субботу, 20 июля, Одесский зоопарк пригласил всех взрослых и детей на праздник «Животные минувших эпох».

У гостей была отличная возможность узнать много интересного о животных, которые населяли нашу планету в давние времена. Компанию составили персонажи, представляющие различные эпохи – Дама ХIХ века, Римский легионер и Пещерный человек.

А для самых маленьких была организована веселая игровая программа.

По традиции завершидось мероприятие показательными кормлениями экзотических животных. Такие кормления всегда сопровождаются увлекательными рассказами экскурсоводом о мире живой природы.