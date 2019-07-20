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  • Просмотров: 134
  • Дата: Вчера, 20:56
Вчера, 20:56

Животные минувших эпох

Категория: Фоторепортаж


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Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
Животные минувших эпох
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В субботу, 20 июля, Одесский зоопарк пригласил всех взрослых и детей на праздник «Животные минувших эпох».

У гостей была отличная возможность  узнать  много интересного о животных, которые населяли  нашу планету в давние времена. Компанию составили персонажи, представляющие различные эпохи – Дама ХIХ века, Римский легионер и Пещерный человек.

А для самых маленьких была организована веселая игровая программа.

По традиции завершидось мероприятие показательными кормлениями экзотических животных. Такие кормления всегда сопровождаются  увлекательными рассказами экскурсоводом о мире живой природы.


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Животные минувших эпох

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