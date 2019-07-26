Проблема стихийных рынков

Мэр заявил, что у городской власти пока нет возможности их закрыть:

«Взять, к примеру, Филатова угол Ицхака Рабина. Стоят машины на проезжей части и используются как склады. Мы, со своей стороны, сделать ничего не можем, а полиция тоже говорит, что не может».

«Мы не будем делать это за средства городского бюджета, нужно провести работу, пусть предприниматели, которые там торгуют, установят туалет, а мы подскажем и поможем, как подвести их к водоснабжению и канализации», — отметил мэр.