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  • Просмотров: 130
  • Дата: Вчера, 19:58
Вчера, 19:58

Проблема стихийных рынков

Категория: Фоторепортаж


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Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
Проблема стихийных рынков
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Мэр заявил, что у городской власти пока нет возможности их закрыть:

«Взять, к примеру, Филатова угол Ицхака Рабина. Стоят машины на проезжей части и используются как склады. Мы, со своей стороны, сделать ничего не можем, а полиция тоже говорит, что не может».

«Мы не будем делать это за средства городского бюджета, нужно провести работу, пусть предприниматели, которые там торгуют, установят туалет, а мы подскажем и поможем, как подвести их к водоснабжению и канализации», — отметил мэр.


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Проблема стихийных рынков

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