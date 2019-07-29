Преддверие Аркадии - улица Генуэзская

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Наша прогулка начинается с улицы Генуэзской — свое имя она получила в честь города-побратима Одессы, итальянской Генуи. Там, в свою очередь, есть улица Via Odessa (в переводе — "Через Одессу"). Итальянцы запомнились Южной Пальмире с XIX века: их диаспора была настолько знаменитой, что даже вывески у магазинов делали на русском и языке Данте, а каждый одессит знал, как будет по-итальянски "выпить" и "закусить". Некоторые могли даже выругаться на иностранном! До 1985 года Генуэзская была продолжением проспекта Шевченко, но когда на нем появилась стела "Крылья Победы", проспект решили разделить на две улицы. До 2000-х годов Генуэзская утопала в зелени, а сейчас "заросла" стеклянными многоэтажками, где долго никто не живет из-за дороговизны. Эти же "стекляшки" заслонили и вид на море.