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  • Просмотров: 67
  • Дата: Вчера, 22:24
Вчера, 22:24

Спустимся по спуска Маринеско…

Категория: Фоторепортаж


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Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
Спустимся по спуска Маринеско…
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Спуск Маринеско — улица Одессы, расположена в исторической части города, от Софиевской улицы до улицы Черноморского Казачества. Часть основной транспортной магистрали, связывающей центр города с районом Пересыпь.

Был проложен в 1834 году и укреплен стенами с контрфорсами. Неоднократно менял названия: Софиевский-Нарышкинский-Короленко-Маринеско.

Современное название получил в 1987 году в честь уроженца Одессы Героя Советского Союза Александра Маринеско, жившего в детстве на соседней улице — Софиевской, в доме № 11.

Вскоре спуск Маринеско будет обновлен.

За капремонт спуска Маринеско в Одессе заплатят почти 73 миллиона. Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило тендер для поиска подрядчика, которому заплатят за капитальный ремонт спуска Маринеско.

По данным системы, аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 72 миллиона 910,3 тысяч гривень состоится 16 августа.


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Спустимся по спуска Маринеско…

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