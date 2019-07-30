Спустимся по спуска Маринеско…

Спуск Маринеско — улица Одессы, расположена в исторической части города, от Софиевской улицы до улицы Черноморского Казачества. Часть основной транспортной магистрали, связывающей центр города с районом Пересыпь.

Был проложен в 1834 году и укреплен стенами с контрфорсами. Неоднократно менял названия: Софиевский-Нарышкинский-Короленко-Маринеско.

Современное название получил в 1987 году в честь уроженца Одессы Героя Советского Союза Александра Маринеско, жившего в детстве на соседней улице — Софиевской, в доме № 11.

Вскоре спуск Маринеско будет обновлен.

За капремонт спуска Маринеско в Одессе заплатят почти 73 миллиона. Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета объявило тендер для поиска подрядчика, которому заплатят за капитальный ремонт спуска Маринеско.

По данным системы, аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 72 миллиона 910,3 тысяч гривень состоится 16 августа.