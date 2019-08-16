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  • Просмотров: 98
  • Дата: Вчера, 18:57
Вчера, 18:57

Реконструкция Софиевской

Категория: Фоторепортаж


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Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской
Реконструкция Софиевской

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С 22 марта подрядчик продолжает капитальную реконструкцию улицы Софиевской, как части будущего магистрального трамвайного маршрута "Север-Юг".

Большая часть Софиевской перекопана. Ближе к Преображенской рабочие укладывают железобетонные плиты под рельсы. А в середине улицы идет укладка железо-бетонных изделий под водопроводные сети. В переулке Ляпунова готовится подушка под дорожное и трамвайное полотно.

Ремонтные работы проводят за счет городского бюджета — тендер на 162 с небольшим миллиона гривен в начале года выиграла компания "Ростдорстрой". В мэрии обещают открыть проезжую часть к ноябрю 2019 года.


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Реконструкция Софиевской

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