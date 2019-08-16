Реконструкция Софиевской

С 22 марта подрядчик продолжает капитальную реконструкцию улицы Софиевской, как части будущего магистрального трамвайного маршрута "Север-Юг".

Большая часть Софиевской перекопана. Ближе к Преображенской рабочие укладывают железобетонные плиты под рельсы. А в середине улицы идет укладка железо-бетонных изделий под водопроводные сети. В переулке Ляпунова готовится подушка под дорожное и трамвайное полотно.

Ремонтные работы проводят за счет городского бюджета — тендер на 162 с небольшим миллиона гривен в начале года выиграла компания "Ростдорстрой". В мэрии обещают открыть проезжую часть к ноябрю 2019 года.